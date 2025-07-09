بدء إزالة العقارات الآيلة للسقوط في السيدة زينب (صور)

بدأت أجهزة حى السيدة زينب برئاسة مهران عبداللطيف رئيس الحى إزالة عقارين آيلين للسقوط، كل منهما مكون من أرضى ودورين وهما العقار رقم (١) حارة جودة من بركة الغزلان والعقار رقم (٦) حارة جودة من بركة الغزلان وذلك لخطورتهما الداهمة.

وأكد رئيس حى السيدة زينب، أن الإزالة تأتى حفاظًا وحرصًا على سلامة أرواح المواطنين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ.

وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة شدد على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وإعداد تقرير يومى بما تم من إجراءات.

وكانت أجهزة حى السيدة زينب أخلت ما يقرب من 12 منزلا لخطورتهم الداهمة وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة السيدة زينب وقائد شرطة المرافق بالحى ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الحى.



إخلاء البيوت ذات الخطورة الداهمة بالسيدة زينب



وتم غلق وتشميع عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة وإخلاء العقارات من السكان دون المنقولات فضلا عن التنبيه بإنشاء “الصلبات اللازمة” لعقاريين.



وناشد حى السيدة زينب المواطنين بسرعة إخلاء العقارات والابلاغ عن اى شروخ أو تصدعات او مشكلة تحدث بالعقار مع التأكيد والتشديد والاهتمام بالصيانة الدورية لوسائل الصرف الصحي الداخلية والخارجية واي اعمال تتم بالعقارات الغرض منها صيانة العقار او أعمال تشطيبات.

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