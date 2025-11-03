حبس شخصين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس شخصين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، بـمنطقة السيدة زينب، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة شركة بالسيدة زينب

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب يفيد بضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من إحدى الشركات بأسلوب "التسلق وكسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

