كشف ملابسات فيديو محاولة سرقة هاتف بأسلوب "الخطف" بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بأسلوب "الخطف" أثناء سيره بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء محاولتهما خطف هاتف محمول من أحد المارة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وعلى الفور تم تكثيف الجهود لتحديد مرتكبي الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالفيديو، وهما عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة بدون لوحات معدنية.

اعترافات المتهمين وضبط المسروقات

بمواجهتهما، اعترفا بمحاولة سرقة الهاتف من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "الخطف"، وأقرا بارتكاب 3 وقائع مماثلة بنفس الطريقة، كما تم ضبط العميل سيئ النية الذي اشترى المسروقات وبحوزته عدد من الهواتف المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.