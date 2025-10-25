السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

كشف ملابسات فيديو محاولة سرقة هاتف بأسلوب "الخطف" بالسيدة زينب

المتهمين بسرقة هواتف
المتهمين بسرقة هواتف محمولة، قسم السيدة زينب، وزارة الداخلية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بأسلوب "الخطف" أثناء سيره بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكان قد  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء محاولتهما خطف هاتف محمول من أحد المارة بالقاهرة.

ضبط شاب زعم قدرته على استخراج موافقات لإقامة الأجانب بأسيوط

ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية و60 سائقا متعاطيا خلال 24 ساعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وعلى الفور تم تكثيف الجهود لتحديد مرتكبي الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالفيديو، وهما عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة بدون لوحات معدنية.

اعترافات المتهمين وضبط المسروقات

بمواجهتهما، اعترفا بمحاولة سرقة الهاتف من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "الخطف"، وأقرا بارتكاب 3 وقائع مماثلة بنفس الطريقة، كما تم ضبط العميل سيئ النية الذي اشترى المسروقات وبحوزته عدد من الهواتف المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

الجريدة الرسمية