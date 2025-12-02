الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

15 سيارة إطفاء للتعامل مع حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات بالدقهلية

حريق مخزن ملابس سوق
حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بالمنصورة، فيتو
هرعت 15 سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بالدقهلية و5 سيارات إسعاف إلي موقع حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ولا تزال قوات الأمن تتعامل، وقامت بفرض كردون أمني بمكان حريق شارع الخواجات، ومازالت الجهود مستمرة للسيطرة علي الحريق.

اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية 

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار 

تم السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار وجارى أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطه الحماية المدنية، 

 

بينهم شرطي  أسماء المصابين في الحريق 

وأصيب 3 أشخاص بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية في حريق سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

 

حيث استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة  كلا من:
"احلام س ا" 70 سنة مقيمة ش بورسعيد مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر 
ادعاء حريق بسوق الخواجات

كنا أصيب أمين شرطه" ابراهيم ص ع "49 سنة مقيم سمنود  من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص

وأصيب “كريم م ال”  19 سنة مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصاب باختناق ، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

