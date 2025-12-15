السيطرة على حريق سيارة أعلى دائري البراجيل دون إصابات

18 حجم الخط

نجحت قوات الدفاع المدني بـ مديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب في سيارة كانت متوقفة بجوار الطريق الدائري بمنطقة البراجيل.

وجاء ذلك فور انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق.

وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة بواسطة أوناش المرور، مع تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري، بعدما تسبب الحادث في إعاقة مؤقتة لحركة السير.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق انفجار خزان وقود السيارة، ما أسفر عن احتراقها بالكامل دون وقوع أي إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

كيفية تفادي الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي

قراءة تعليمات التشغيل لكل جهاز قبل الاستخدام.

فصل التيار الكهربائي أثناء تنظيف الجدران أو الأرضيات.

إجراء صيانة دورية للأسلاك والأجهزة.

التأكد من أن الأسلاك تمر داخل أنابيب عازلة وآمنة.

عدم تشغيل أي جهاز كهربائي في حالة الاشتباه بتسرب غاز.

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد أو تركها تعمل أثناء النوم.

