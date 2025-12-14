الأحد 14 ديسمبر 2025
محافظات

نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية ب محافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تريلا أعلى دائري بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت أعمال التبريد لمنع تجدد النيران بالسيارة مرة أخرى.

الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان في الذكرى الـ 22 لوفاة الزعيم حيدر علييف

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.


انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الأمن، لموقع نشوب الحريق بالسيارة أعلى الدائري، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء السيارة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.
انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق أعلى الدائري 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

