المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم سيارة ملاكي بحدائق القبة

حريق سيارة
حريق سيارة
كشفت المعاينة الأولية حول سيارة ملاكي نشب بها حريق بمنطقة حدائق القبة أن ماسًا كهربائيًا وراء اشتعال النيران.

وأضافت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم السيارة، ولم يسفر الحريق عن سقوط خسائر بشرية أو إصابات.

حريق سيارة ملاكي بحدائق القبة 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق اندلع داخل سيارة ملاكي بحدائق القبة.

تلقى رجال الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمني وتأمين محيط الواقعة لمنع اقتراب المواطنين وحماية المارة.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون امتداده لمركبات مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

