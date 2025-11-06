طريقة عمل الكفتة بالطحينة في خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الكفتة بالطحينة، الكفتة بالطحينة من أشهر الأكلات الشرقية التي تتميز بطعمها الغني ومكوناتها البسيطة، وتمتزج فيها نكهة اللحم المتبل مع الطحينة الكريمية لتكون طبق دافئ ولذيذ يناسب الغداء أو العشاء.

وطريقة عمل الكفتة بالطحينة، سهلة وغير مكلفة، وهى مناسبة للعزومات والمناسبات، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكفتة بالطحينة.

مكونات عمل الكفتة بالطحينة:

نصف كيلو من اللحم المفروم ويفضل أن يكون به قليل من الدهن

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة أو السبع بهارات

ملعقة صغيرة من البابريكا

رشة قرفة

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

مكونات صوص الطحينة:

نصف كوب من الطحينة الخام

نصف كوب من الزبادي

ربع كوب من عصير الليمون

نصف كوب من الماء الدافئ قد يزيد أو يقل حسب القوام المطلوب

2 فص ثوم مهروس

ملح حسب الرغبة

رشة كمون

رشة فلفل أسود

للتزيين:

بقدونس مفروم

شرائح من الطماطم أو البصل المشوي

رشة سماق

طريقة عمل الكفتة بالطحينة:-

في وعاء عميق، اخلطي اللحم المفروم مع البصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والبقدونس.

اعجني المكونات جيدا بيديك حتى تتجانس تماما وتصبح العجينة متماسكة

وشكلي الكفتة على شكل أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة.

ضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

أدخليها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى تتماسك وتأخذ لون خفيف من الخارج.

في وعاء آخر، ضعي الطحينة وأضيفي إليها عصير الليمون وابدئي بالتقليب ببطء.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي متوسط السماكة.

أضيفي الزبادي إذا رغبتى، ثم الثوم والملح والكمون والفلفل، وقلبي حتى تمتزج النكهات.

بعد أن تتحمر الكفتة نصف تحمير، أخرجيها من الفرن.

اسكبي صوص الطحينة فوق الكفتة بالتساوي.

غطي الصينية بورق فويل وأعيديها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة أخرى على حرارة متوسطة.

يمكنك في آخر 5 دقائق إزالة ورق الفويل لتحمير الوجه قليلا.

قدمي الكفتة بالطحينة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي أو البطاطس المحمرة.

زيني الوجه بالبقدونس المفروم ورشة سماق، ويمكنك إضافة شرائح طماطم أو بصل مشوي لتعزيز المذاق.

لنجاح الكفتة بالطحينة، استخدمي لحم يحتوي على نسبة دهن بسيطة حتى تبقى الكفتة طرية بعد الطهي.

لا تفرطي في إضافة الماء إلى صوص الطحينة حتى لا يصبح سائلا جدا.

يمكن إضافة القليل من اللبن أو القشدة لزيادة النكهة والملمس الكريمي.

لمن يحب النكهة القوية، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من دبس الرمان أو رشة من السماق للصوص.

إذا أردتِ طابعًا مميزا، يمكنك تحمير الكفتة على الفحم بدلا من الفرن قبل إضافة الطحينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.