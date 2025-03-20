طريقة عمل كفتة العدس الصيامي
طريقة عمل كفتة العدس الصيامى، كفتة العدس من الاكلات النباتية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وهى مناسبة النباتيين والصيام الإخوة المسيحيين.
وطريقة عمل كفتة العدس الصيامى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويسهل تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كفتة العدس الصيامى.
مكونات عمل كفتة العدس الصيامى:-
1 كوب عدس بجبة
1 بصلة صغيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 جزرة مبشورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ كوب دقيق الشوفان (أو بقسماط مطحون)
1 بيضة (اختياري للتماسك)
زيت للقلي أو الشوي
طريقة عمل كفتة العدس الصيامى:-
- سلق العدس، اغسلي العدس جيدًا، ثم اسلقيه في ماء مغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح طريًا.
- صفي العدس من الماء واتركيه ليبرد قليلا.
- في محضرة الطعام، ضعي العدس المسلوق، البصل، الثوم، الجزر، البقدونس، والبهارات.
- اطحني المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.
- أضيفي دقيق الشوفان (أو البقسماط) إلى الخليط، ثم اخلطي جيدًا حتى يصبح العجين متماسكًا.
- إذا كان الخليط طريًا جدًا، يمكنك إضافة القليل من الدقيق.
- شكلي الخليط إلى كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة.
- ضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك.
- سخني زيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون.
- أو ضعي الكفتة على صينية مدهونة بالزيت، ثم اشويها في فرن مسخن مسبقًا على 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، مع تقليبها في المنتصف.
- قدمي كفتة العدس مع سلطة الزبادي أو صلصة الطحينة، واستمتعي بوجبة صحية.
- يمكنك استبدال البيض بملعقة كبيرة من النشا للحفاظ على التماسك.
- يمكن إضافة بطاطا مسلوقة مهروسة لتعزيز القوام.
فوائد العدس الأصفر
ومن فوائد العدس الأصفر:
- يعد العدس الأصفر مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيار مثالي للنباتيين أو لأولئك الذين يفضلون تقليل استهلاك اللحوم، حيث يحتوي العدس على كمية كبيرة من البروتين مقارنة بالعديد من البقوليات الأخرى، ما يساعد في بناء العضلات ودعم نمو الأنسجة في الجسم.
- العدس الأصفر غني بالألياف الغذائية، حيث يحتوي 100 جرام من العدس الأصفر على حوالي 8 جرامات من الألياف، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، كما أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
- يحتوي العدس الأصفر على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الحديد، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والحديد يساعد في الوقاية من فقر الدم، بينما يلعب الماغنيسيوم دور في تعزيز صحة العظام والعضلات، كما أن البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم.
- يعد العدس الأصفر خيار مثالي لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائي لإنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية ويمنح شعور بالشبع لفترة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف، ويمكن للعدس أن يساعد في تقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويسهم في إدارة الوزن بشكل فعال.
- يحتوي العدس الأصفر على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أن تناوله بانتظام قد يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الجهاز المناعي.
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