طريقة عمل كفتة التونة في الفرن، وصفة خفيفة وسريعة

طريقة عمل كفتة التونة في الفرن، تُعد كفتة التونة من الوصفات السهلة والخفيفة التي يمكن إعدادها في دقائق، وتتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

فهي تحتوي على البروتينات المفيدة الموجودة في التونة، إلى جانب الخضروات والتوابل التي تضيف إليها نكهة مميزة.

كما أن طهيها في الفرن يجعلها صحية أكثر من طرق القلي التقليدية، لأنها لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت. هذه الوصفة مثالية لوجبة غداء سريعة أو عشاء خفيف، ويمكن تقديمها أيضًا للأطفال بطريقة شهية ومغذية.

وتُعد كفتة التونة في الفرن من الأكلات العملية التي تُناسب الأمهات العاملات أو الفتيات في بداية تعلم الطبخ، فهي وصفة لا تحتاج إلى مجهود كبير وتُعطي نتيجة رائعة في الطعم والشكل.

كما أنها بديل صحي ومغذي للكفتة التقليدية، ويمكن تحضيرها في أي وقت لتكون وجبة متكاملة خفيفة وسريعة التحضير.

مكونات عمل كفتة التونة في الفرن:

علبتان من التونة المصفاة من الزيت أو الماء (حوالي 300 جرام).

حبة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة جيدًا.

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

فص ثوم مهروس.

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون (أو أكثر حسب الحاجة لتماسك العجينة).

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون لإضافة نكهة خفيفة.

ملعقة كبيرة من الزيت لدهن صينية الخبز.

طريقة تحضير كفتة التونة في الفرن:

كفتة التونة

تحضير خليط الكفتة:

في وعاء متوسط الحجم، تُوضع التونة بعد تصفيتها جيدًا من الزيت أو الماء، ويُفضل تفتيتها بالشوكة حتى تصبح ناعمة وخالية من الكتل.

يُضاف إليها البطاطس المهروسة والبصل المفروم والثوم، ثم يُخلط الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

إضافة التوابل والبيض:

يُضاف البيض والبقسماط والبقدونس المفروم، ثم تُوضع التوابل: الكمون، البابريكا، الفلفل الأسود، والملح.

تُخلط جميع المكونات باليد أو الملعقة حتى تتكون عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.

إذا كانت العجينة رخوة، يمكن إضافة المزيد من البقسماط حتى تحصل على القوام المطلوب.

تشكيل الكفتة:

تُشكل العجينة على هيئة أصابع صغيرة أو أقراص حسب الرغبة.

يمكن أيضًا تشكيلها على شكل كرات صغيرة وتقديمها كمقبلات أو سناك خفيف.

يُفضّل دهن اليدين بقليل من الزيت أثناء التشكيل لتجنب التصاق المزيج.

الخبز في الفرن:

تُرصّ الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مبطّنة بورق الزبدة.

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

تُترك لمدة 20 إلى 25 دقيقة، مع تقليب الكفتة بعد مرور نصف الوقت لضمان تحميرها من الجانبين.

يمكن تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي شهي.

اقتراحات التقديم:

تُقدَّم كفتة التونة في الفرن مع سلطة خضراء طازجة أو بطاطس مشوية، كما يمكن تقديمها مع صوص الزبادي أو الطحينة أو الكاتشب حسب الذوق.

تُعد أيضًا خيارًا ممتازًا لوجبة خفيفة في علبة الغداء للعمل أو المدرسة، لأنها تحتفظ بمذاقها حتى بعد أن تبرد.

نصائح لنجاح الوصفة:

يمكن استبدال البطاطس بملعقتين من الشوفان المطحون لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

لإضافة نكهة أقوى، يمكن وضع رشة من الشطة أو الكاري حسب الرغبة.

إذا كنتِ ترغبين في تقديمها للأطفال، تجنبي التوابل الحارة وقدميها بشكل كرات صغيرة ملونة بالخضار المبشور.

