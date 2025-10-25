طريقة عمل كفتة داوود باشا، وصفة لذيذة لغداء مميز

طريقة عمل كفتة داوود باشا من أشهر الأكلات الشرقية التي انتشرت في مختلف الدول العربية، وخاصة في المطبخ المصري واللبناني والتركي، حيث تعود أصولها إلى المطبخ العثماني.

تتميز هذه الوصفة بطعمها الغني الذي يجمع بين نكهة اللحم المتبل وصلصة الطماطم المتبلة المميزة، وتُقدَّم عادةً مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج، لتكون وجبة متكاملة وشهية مناسبة للعائلة في الغداء أو العشاء.

في هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل كفتة داوود باشا التقليدية خطوة بخطوة، مع أهم أسرار نجاحها، وكيفية تقديمها بطريقة شهية ومميزة.

أصل التسمية

يُقال إن اسم "داوود باشا" يعود إلى أحد حكام الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وكان مشهورًا بحبه للطعام وابتكاره للوصفات الجديدة.

ومن أشهر هذه الوصفات طبق الكفتة الذي حُضّر خصيصًا له وسُمّي باسمه "كفتة داوود باشا". ومع مرور الوقت، انتقل الطبق إلى بلاد الشام ومصر، حيث أضيفت له لمسات محلية من البهارات وصلصة الطماطم، فأصبح من الأكلات التقليدية التي لا تخلو منها الموائد الشرقية.

المكونات الأساسيةلتحضير الكفتة:

نصف كيلو من اللحم المفروم (ويُفضل أن يكون خليطًا من لحم الكتف والضأن أو البقري مع قليل من الدهن ليعطي طراوة للكفتة).

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا أو مبشورة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة أو السبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري لكنها تعطي نكهة مميزة).

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو.

لتحضير الصلصة:

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن البلدي.

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

فصان من الثوم المفروم.

كوب ونصف من عصير الطماطم الطازج أو علبة من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم (لزيادة تركيز اللون والطعم).

رشة من السكر لتعديل حموضة الطماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

كوب من الماء أو المرق حسب الحاجة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تحضير خليط الكفتة:

في وعاء كبير، يُخلط اللحم المفروم مع البصل المبشور جيدًا، ثم يُضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة والبقدونس المفروم والبابريكا. تُعجن المكونات جيدًا باليد حتى تتجانس تمامًا ويصبح الخليط متماسكًا.

يمكن وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك المكونات أكثر ويسهل تشكيلها.

تشكيل الكفتة:

بعد أن يبرد الخليط قليلًا، تُشكّل الكفتة إلى كرات صغيرة أو متوسطة الحجم (بحجم حبة الجوز تقريبًا). يُفضل أن تكون الكرات متساوية الحجم لتُطهى بالتساوي.

تحمير الكفتة:

في مقلاة عميقة، يُسخن القليل من الزيت، ثم تُضاف كرات الكفتة وتُحمّر على نار متوسطة من جميع الجهات حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا. لا يجب الإفراط في الطهي في هذه المرحلة لأنها ستُكمل نضجها داخل الصلصة لاحقًا. بعد التحمير، تُرفع الكرات وتُوضع جانبًا على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

تحضير الصلصة:

في نفس المقلاة، يُضاف قليل من السمن أو الزيت، ثم البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا. يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لبضع ثوانٍ حتى تظهر رائحته، ثم يُضاف عصير الطماطم ومعجون الطماطم والسكر ورشة الملح والفلفل الأسود.

تُترك الصلصة على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان وتتكاثف قليلًا، ثم يُضاف كوب من الماء أو المرق لتخفيفها حسب الرغبة.

كفتو داوود باشا

طهي الكفتة مع الصلصة:

بعد أن تتسبك الصلصة، تُضاف كرات الكفتة المُحمّرة إليها برفق. يُغطّى الوعاء وتُترك الكفتة على نار هادئة لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتمتص نكهة الصلصة.

التقديم:

تُقدَّم كفتة داوود باشا ساخنة، ويمكن تزيينها برشة بقدونس مفروم على الوجه. عادةً ما تُقدَّم مع الأرز الأبيض المفلفل أو الخبز البلدي الطازج، ويمكن أيضًا تقديمها مع بطاطس مهروسة أو أرز بالشعرية حسب الرغبة.

نصائح لنجاح كفتة داوود باشا

يُفضل استخدام لحم يحتوي على نسبة بسيطة من الدهن حتى لا تكون الكفتة جافة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من النشا أو فتات الخبز المبلول إلى خليط الكفتة لزيادة تماسكها.

لا تُكثر من تحريك الكفتة أثناء الطهي في الصلصة حتى لا تتفكك.

للحصول على نكهة غنية، يمكن استخدام مرق اللحم بدل الماء عند إعداد الصلصة.

يمكن إضافة القليل من الكمون أو الكزبرة الجافة لمذاق أقوى حسب الذوق الشخصي.

طريقة تقديم مبتكرة

يمكن تقديم كفتة داوود باشا بطريقة عصرية من خلال وضعها في طاجن فخار مع شرائح من البطاطس أو الباذنجان المقلي، ثم تُغطى بالصلصة وتُدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تتشرب النكهات وتتحمر الوجهة قليلًا. كما يمكن رش القليل من الجبن المبشور فوقها قبل التقديم لمذاق مختلف ولذيذ.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.