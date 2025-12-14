سقوط أمطار غزيرة على مطروح (صور)

18 حجم الخط

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة على عدد من أرجاء المدينة، تزامنًا مع تقلبات الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية الأحد.

ورصدت "فيتو" آثار الأمطار التي شهدتها مدينة مرسى مطروح على شوارع المدينة.





توقعات حالة الطقس الأحد

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم على جنوب سيناء مائلًا للبرودة معتدل نهارًا، كما توقعت أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.





شبورة كثيفة

ويشهد الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض الطرق.





فرص الأمطار

ومن المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر.

حالة الملاحة البحرية اليوم

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أمّا البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما خليج السويس من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وأوضحت هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



- القاهرة: العظمى 21 درجة، والصغرى 13.

- العاصمة الإدارية: العظمى 21 درجة، والصغرى 12.

- 6 أكتوبر: العظمى 20 درجة، والصغرى 12.

- بنها: العظمى 20 درجة، والصغرى 13.

- دمنهور: العظمى 20 درجة، والصغرى 12.

- وادي النطرون: العظمى 21 درجة، والصغرى 13

- كفر الشيخ: العظمى 20 درجة، والصغرى 12.

- المنصورة: العظمى 20 درجة، والصغرى 13.

- الزقازيق: العظمى 21 درجة، والصغرى 12.

- شبين الكوم: العظمى 20 درجة، والصغرى 12.

- طنطا: العظمى 20 درجة، والصغرى 13.

- دمياط: العظمى 20 درجة، والصغرى 14.

- بورسعيد: العظمى 20 درجة، والصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 22 درجة، والصغرى 12

- السويس: العظمى 21 درجة، والصغرى 11.

- العريش: العظمى 19 درجة، والصغرى 13.

- رفح: العظمى 19 درجة، والصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 22 درجة، والصغرى 10.

- نخل: العظمى 18 درجة، والصغرى 5.

- كاترين: العظمى 11 درجة، والصغرى 1.

- الطور: العظمى 23 درجة، والصغرى 13.

- طابا: العظمى 19 درجة، والصغرى 12.

- شرم الشيخ: العظمى 24 درجة، والصغرى 17.

- الإسكندرية: العظمى 20 درجة، والصغرى 13.

- العلمين: العظمى 20 درجة، والصغرى 12.

- مطروح: العظمى 20 درجة، والصغرى 12.

- السلوم: العظمى 19 درجة، والصغرى 11.

- سيوة: العظمى 20 درجة، والصغرى 9.

- رأس غارب: العظمى 22 درجة، والصغرى 13.

- الغردقة: العظمى 27 درجة، والصغرى 17.

- سفاجا: العظمى 22 درجة، والصغرى 13.

- مرسى علم: العظمى 23 درجة، والصغرى 15.

- شلاتين: العظمى 26 درجة، والصغرى 17.

- حلايب: العظمى 24 درجة، والصغرى 20.

- أبو رماد: العظمى 27 درجة، والصغرى 19.

- رأس حدربة: العظمى 24 درجة، والصغرى 20.

- الفيوم: العظمى 21 درجة، والصغرى 11.

بني سويف: العظمى 21 درجة، والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 درجة، والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 22 درجة، والصغرى 8.

- سوهاج: العظمى 23 درجة، والصغرى 10.

- قنا: العظمى 24 درجة، والصغرى 9.

- الأقصر: العظمى 24 درجة، والصغرى 10.

- أسوان: العظمى 24 درجة، والصغرى 11.

- الوادي الجديد: العظمى 23 درجة، والصغرى 6.

- أبوسمبل: العظمى 23 درجة، والصغرى 13.

