نائب محافظ مطروح يعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة "شمس الحكمة" (صور)

عقدت محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة لقاء حوار مجتمعي موسع لمناقشة مقترح إنشاء مدينة "شمس الحكمة" من خلال دمج قرى (رأس الحكمة - كشوك عميرة - اطنوح - الداخلة - القواسم) بالإضافة إلى منطقة جنوب القطار السريع "حبلة"، وذلك في إطار حرص محافظة مطروح على ترسيخ نهج المشاركة المجتمعية في رسم ملامح التنمية.

حوار مجتمعي لإنشاء مدينة شمس الحكمة بمطروح

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعُمد والمشايخ، ومجموعة من أهالي القرى المعنية بالمقترح وأهالي المحافظة.

محافظة مطروح تستعرض أهمية مشروع رأس الحكمة

وخلال اللقاء، قدمت المهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، عرضًا تقديميًا شاملًا أوضحت فيه الحدود المقترحة للمدينة الجديدة، والخدمات الأساسية المستهدف توفيرها، إلى جانب المزايا العمرانية والتنموية التي ستنتج عن تحويل القرى إلى مدينة متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وقد شهد اللقاء إشادة من ممثلي المجتمع المحلي بالمشروعات التي تم تنفيذها مؤخرًا بمنطقة شمس الحكمة، مؤكدين أنها تمثل خطوات إيجابية نحو تنمية شاملة ومتوازنة، وتعكس جدية الدولة في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

عمد ومشايخ مطروح يعلنون تأييد المشروع

وفي ختام اللقاء، أبدى الحضور من عمد ومشايخ وأهالي القرى تأييدهم الكامل لمقترح تحويلها لمدينة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في هذا الشأن، لتقوم المحافظة بدورها باستكمال باقي الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للمضي قدمًا في تنفيذ المقترح بما يحقق تطلعات المواطنين.

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