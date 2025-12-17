الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يتابع اللجان الانتخابية من داخل الشبكة الوطنية

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع اللجان الانتخابية من داخل الشبكة الوطنية
 تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، اللجان الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، وذلك خلال ترؤسه لجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

حضور قيادات المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية

 وشارك في الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من انطلاق التصويت في مواعيده المحددة.

 

اطمئنان المحافظ على انطلاق عملية التصويت

 وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الادلاء بأصواتهم، داعيًا المواطنين بالدائرة الثانية إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ومشددًا على أهمية ممارسة الحق الانتخابي لضمان تعزيز الديمقراطية. 

الاستعدادات اللوجستية لانتخابات جولة الإعادة

 وأوضح الدكتور أيمن الشهابي أن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، قد أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق جولة الإعادة اليوم وغدًا بالدائرة الثانية، والتي تشمل مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بـ ٨٠ مركزا انتخابيا و٩٣ لجنة فرعية مجهزة لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخبا وناخبة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر. 

التزام المحافظة بضمان نزاهة العملية الانتخابية

وأشار المحافظ إلى أن متابعة العملية الانتخابية لن تتوقف طوال ساعات التصويت، مع تكثيف الرقابة لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتوفير أجواء آمنة تشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تعزيز الحياة الديمقراطية.

