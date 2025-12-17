كواليس الساعات الأخيرة قبل الحسم، دمياط على صفيح ساخن وصناديق الإعادة تكتب الكلمة الأخيرة

18 حجم الخط

في صمت يسبق العاصفة، تدخل محافظة دمياط الساعات الأخيرة قبل فتح صناديق جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، داخل الدائرة الانتخابية الثانية، وسط حالة ترقب غير مسبوقة في الشارع وكواليس سياسية مشتعلة خلف الأبواب المغلقة.

التحركات لم تتوقف، والاتصالات مستمرة، والحسابات تعاد أكثر من مرة، فالجميع يدرك أن الفارق هذه المرة قد يكون محدودًا، وأن صوتًا واحدًا قد يصنع الفارق في سباق لا يقبل التوقعات.

أربعة أسماء والمشهد مفتوح على كل الاحتمالات

وتشهد جولة الإعادة مواجهة مباشرة بين أربعة مرشحين، هم نصحي الشربيني الغيطاني، أبو المعاطي مصطفى، محمود محمد السيد حمدي مشعل، وإبراهيم علي أبو الجود، في سباق تتقاطع فيه الخبرة مع الحضور الجماهيري، وتبدو فيه الفرص متقاربة الى حد كبير، دون مؤشرات حاسمة ترجح كفة أي طرف حتى الآن.

الأربعة المرشحون في الإعادة في الدائرة الثانية بدمياط

كواليس هادئة وتحركات محسوبة

وبحسب متابعين للمشهد الانتخابي، تشهد الساعات الأخيرة تحركات هادئة بعيدًا عن الأضواء، مع تركيز المرشحين على الحشد الصامت وضمان أكبر نسبة مشاركة، في ظل قناعة عامة بأن مزاج الناخب هو العامل الحاسم في هذه الجولة.

عد تنازلي وارض جاهزة للتصويت

وعلى الأرض، أنهت الأجهزة التنفيذية استعداداتها النهائية بتجهيز 80 مركزًا انتخابيًّا تضم 93 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 514820 ناخبًا وناخبة، مع توفير كل التيسيرات التنظيمية، بما يضمن أن تسير العملية الانتخابية بسلاسة من اللحظة الأولى لفتح الصناديق.

تأمين كامل ورسائل طمأنة

وفي السياق ذاته، تم رفع درجة الاستعداد الأمني بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين اللجان ومحيطها، وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم في مناخ آمن ومنظم، مع التشديد على تطبيق القانون ومنع أي محاولات للتأثير في إرادة الناخبين.

الصندوق يحسم والشارع يترقب

ومع اقتراب لحظة الحسم، تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع، التي ستفصل بين الطموحات والتوقعات، وتحسم اسماء الفائزين بثقة الناخبين في الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، في واحدة من أكثر الجولات الانتخابية سخونة وترقبًا.

