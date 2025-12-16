من قلب غرفة العمليات، محافظ دمياط يقود مواجهة الأمطار الغزيرة ويعلن حالة الطوارئ الشاملة

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تطورات موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أغلب المراكز والمدن، في مشهد مناخي استثنائي لم تشهده المحافظة منذ سنوات.

250 ألف متر مكعب أمطار في ساعات

وأكدت المتابعة أن كمية الأمطار التي سقطت خلال الساعات الماضية تجاوزت 250 ألف متر مكعب، وهو رقم غير مسبوق، استدعى رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع تداعيات الموجة للحفاظ على سلامة المواطنين.

تحرك عاجل ومتابعة لحظة بلحظة

وشد محافظ دمياط على متابعته الدقيقة لكافة الإجراءات منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار، موجها بالدفع الفوري بالفرق الفنية، ومعدات الطوارئ، وسيارات الكسح إلى المناطق المتضررة، مع متابعة الأداء ميدانيا من غرفة العمليات.

استعدادات قصوى حتى انتهاء الموجة

وأكد المحافظ استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، مع الرفع الدوري لتجمعات المياه والتأكد من جاهزية بالوعات صرف الأمطار لتسهيل الحركة المرورية وحركة المارة.

تأمين الشوارع وحماية المواطنين

ووجه محافظ دمياط بضرورة التعامل السريع مع أي تجمعات مياه قد تعوق الحركة أو تشكل خطرا على المواطنين، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى الواردة من الشارع الدمياطي.

إشادة بجهود الوحدات المحلية وشركة المياه

وفي هذا السياق، وجه المحافظ الشكر للوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مثمنا جهودهم المتواصلة والعمل على مدار الساعة لاحتواء آثار الأمطار ورفع تجمعات المياه أولا بأول.

بلاغك مسؤوليتنا.. قنوات تلقي شكاوى المواطنين

وأعلنت محافظة دمياط عن استمرار تلقي شكاوى المواطنين بشأن تراكمات مياه الأمطار، للتدخل الفوري والدفع بالمعدات والفرق الفنية، عبر تطبيق واتس اب على الرقمين:

01556681111

01556682222

أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 114

كما يمكن إرسال الشكاوى عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط التالي:

