الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصعيد بحري قبالة فنزويلا، سفن حربية تحمي ناقلات النفط بعد التهديدات الأمريكية بالحصار

سفن حربية فنزويلية،
سفن حربية فنزويلية، فيتو
18 حجم الخط

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، أن الحكومة الفنزويلية أصدرت تعليمات للبحرية بمرافقة ناقلات النفط والمنتجات البترولية أثناء مغادرتها المواني، في خطوة تهدف إلى حمايتها من أي تحركات أمريكية محتملة، وتزيد في الوقت ذاته من احتمالات التصعيد بين البلدين.

 

وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية رافقت عددا من الناقلات التي أبحرت من الساحل الشرقي لفنزويلا بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض حصار يستهدف صناعة النفط الفنزويلية.

 

وبحسب مصادر مطلعة، غادرت السفن ميناء خوسيه محملة باليوريا وفحم الكوك البترولي ومنتجات نفطية أخرى، ومتجهة إلى الأسواق الآسيوية، في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة الفنزويلية ردًّا على ما وصفته بتهديدات مباشرة من واشنطن.

 

وأشارت المصادر إلى أن السفن المرافقة لا تندرج حاليًّا ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى خضوعها لأي حصار محتمل. في المقابل، أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تتابع هذه التحركات وتدرس عدة خيارات للتعامل معها، دون الكشف عن تفاصيل.

 

من جهتها، أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية، في بيان، أن جميع السفن المرتبطة بعملياتها تواصل الإبحار بأمان كامل وبدعم فني وضمانات تشغيلية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حق مشروع في حرية الملاحة.

 

وكان ترامب قد أعلن، مساء الثلاثاء، فرض حصار شامل على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا والتي تنتهك العقوبات التجارية الأمريكية، وهو ما قوبل برد فعل غاضب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تعهد بمواصلة تصدير النفط بأي ثمن.

 

ووفقا لسمير مدني، المؤسس المشارك لموقع تانكر تراكرز، فإن نحو 40 بالمئة من ناقلات النفط التي نقلت الخام الفنزويلي خلال السنوات الأخيرة خضعت لعقوبات أمريكية. ويأتي هذا التصعيد بعد أن صادرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، ناقلة نفط متجهة إلى آسيا تحمل قرابة مليوني برميل من الخام الفنزويلي، مع تلميحات أمريكية بإمكانية الاستيلاء على ناقلات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا ناقلات النفط السفن الحربية الحصار الأمريكي دونالد ترامب نيكولاس مادورو العقوبات الأمريكية تصعيد بحري شركة النفط الفنزويلية

الأكثر قراءة

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

مجلس عائلة نيفين مندور يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول الأسرة وملابسات وفاتها

ترامب يتوعد بتصعيد الإجراءات ضد فنزويلا ويؤكد التمسك الكامل بسياسة الحصار

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads