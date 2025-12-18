تصعيد بحري قبالة فنزويلا، سفن حربية تحمي ناقلات النفط بعد التهديدات الأمريكية بالحصار

18 حجم الخط

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، أن الحكومة الفنزويلية أصدرت تعليمات للبحرية بمرافقة ناقلات النفط والمنتجات البترولية أثناء مغادرتها المواني، في خطوة تهدف إلى حمايتها من أي تحركات أمريكية محتملة، وتزيد في الوقت ذاته من احتمالات التصعيد بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية رافقت عددا من الناقلات التي أبحرت من الساحل الشرقي لفنزويلا بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض حصار يستهدف صناعة النفط الفنزويلية.

وبحسب مصادر مطلعة، غادرت السفن ميناء خوسيه محملة باليوريا وفحم الكوك البترولي ومنتجات نفطية أخرى، ومتجهة إلى الأسواق الآسيوية، في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة الفنزويلية ردًّا على ما وصفته بتهديدات مباشرة من واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن السفن المرافقة لا تندرج حاليًّا ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى خضوعها لأي حصار محتمل. في المقابل، أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تتابع هذه التحركات وتدرس عدة خيارات للتعامل معها، دون الكشف عن تفاصيل.

من جهتها، أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية، في بيان، أن جميع السفن المرتبطة بعملياتها تواصل الإبحار بأمان كامل وبدعم فني وضمانات تشغيلية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حق مشروع في حرية الملاحة.

وكان ترامب قد أعلن، مساء الثلاثاء، فرض حصار شامل على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا والتي تنتهك العقوبات التجارية الأمريكية، وهو ما قوبل برد فعل غاضب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تعهد بمواصلة تصدير النفط بأي ثمن.

ووفقا لسمير مدني، المؤسس المشارك لموقع تانكر تراكرز، فإن نحو 40 بالمئة من ناقلات النفط التي نقلت الخام الفنزويلي خلال السنوات الأخيرة خضعت لعقوبات أمريكية. ويأتي هذا التصعيد بعد أن صادرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، ناقلة نفط متجهة إلى آسيا تحمل قرابة مليوني برميل من الخام الفنزويلي، مع تلميحات أمريكية بإمكانية الاستيلاء على ناقلات أخرى خلال الفترة المقبلة.

