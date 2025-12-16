انتظام حركة المرور على الطريق الغربي بعد حادث وإصابة 4 أشخاص بالفيوم

18 حجم الخط

انتظمت حركة المرور علي الطريق الغربي بالفيوم، بعد إزالة آثار حادث انقلاب سيارة سوزوكي، وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي في نطاق محافظة الفيوم

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي فقدان السائق السيطرة علي المركبة، فانقلبت السيارة في نهر الطريق وتسبب الحادث في إصابة 4 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

قرار النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني من إدارة مرور الفيوم، لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، سبق أن أعلن أن عدد ضحايا حوادث الطرق في كل محافظات مصر بلغ 5260 شخصًا عام 2024، وبلغ عدد المصابين في حوادث الطرق 76362 شخص في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة.

وسجلت محافظة الدقهلية أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية، وبلغ عدد المصابين 15563 شخص، وأقل عدد إصابات في كان بمحافظة السويس، وبلغ عدد المصابين 39 إصابة عام 2024.

