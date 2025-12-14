دهسته سيارة وفرت هاربة، مصرع تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بالفيوم

18 حجم الخط

لقي تلميذ بالصف الثاني الابتدائي من الفيوم مصرعه، دهسته سيارة ملاكي مسرعة، على طريق الفيوم ـ القاهرة، بالقرب من مدخل قرية رحيم، بدائرة مركز شرطة سنورس، أثناء عبور الطريق للتوجه إلى مدرسته، وفرت هاربةً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من الأهالي عن مصرع طفل دهسته سيارة ملاكي مسرعة وفرت هاربةً عقب ارتكاب الحادث، وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة سنورس، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية طفل في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة القاياتي الابتدائية، وأثناء عبوره الطريق فوجئ بسيارة ملاكي مسرعة تصدمه بقوة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، متأثرًا بإصاباته، بينما فر السائق هاربًا من موقع الحادث، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وأمرت بمراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية السيارة وقائدها، تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

