السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع مسن في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

مركز شرطة طامية،
مركز شرطة طامية، فيتو
18 حجم الخط

لقي مسن مقيم بقرية المقاتلة بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم مصرعه، في مشاجرة مع أحد جيرانه بسبب خلافات مالية، بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الجاني شومة، ضرب بها المجني عليه على رأسه، فأرداه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بين مسن وشاب

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود اشارة من أهالى قرية المقاتلة، بدائرة المركز بوقوع مشاجرة بين مسن وجاره الشاب بالقرية بسبب خلافات مالية بينهم، ولقي أحدهم مصرعه، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين  أنه نشبت مشاجرة  بسبب الخلافات المالية بين  "جمعة. م ن.ع" 58 عاما، المجني عليه و"عماد.ر" 35 عاما، الجاني،  استخدم فيها الأخير شومة، وضرب بها  الأول  على الرأس، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي  ، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم القبض على الجاني، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين حتى لا تتجدد المشاجرة.

ضبط محطات وقود تتلاعب بمعيار البنزين والسولار في حملة بالفيوم

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب استجواب مصور للمتهم في موقع الجريمة، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البحث الجنائي الطب الشرعي القبض على الجاني بسبب خلافات ماليه بمحافظة الفيوم سيارة إسعاف مركز طامية بمحافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مستشفي طامية المركزي

مواد متعلقة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

الأكثر قراءة

تشيلسي يفوز على إيفرتون 0/2 ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

تشيلسي يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads