مصرع مسن في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

لقي مسن مقيم بقرية المقاتلة بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم مصرعه، في مشاجرة مع أحد جيرانه بسبب خلافات مالية، بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الجاني شومة، ضرب بها المجني عليه على رأسه، فأرداه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بين مسن وشاب

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود اشارة من أهالى قرية المقاتلة، بدائرة المركز بوقوع مشاجرة بين مسن وجاره الشاب بالقرية بسبب خلافات مالية بينهم، ولقي أحدهم مصرعه، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أنه نشبت مشاجرة بسبب الخلافات المالية بين "جمعة. م ن.ع" 58 عاما، المجني عليه و"عماد.ر" 35 عاما، الجاني، استخدم فيها الأخير شومة، وضرب بها الأول على الرأس، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي ، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم القبض على الجاني، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين حتى لا تتجدد المشاجرة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب استجواب مصور للمتهم في موقع الجريمة، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

