الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض جثة طفل عثر عليه غارقا بعد اختفاء على الطب الشرعي

الطب الشرعي
الطب الشرعي

كلفت نيابة شمال الجيزة بعرض جثة طفل عُثر عليه غارقا بترعة اللبينى بالمنصورية بعد اختفائه لفترة على الطب الشرعي. 

ورجحت التحقيقات الأولية أن الطفل تعرض للغرق أثناء لهوه بترعة اللبينى، بمنطقة المنصورية فى منشأة القناطر. 

تفاصيل العثور على جثة طفل بمنشأة القناطر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل بترعة اللبينى، في منطقة المنصورية بمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، اختفى فى ظروف غامضة منذ ساعات، واستمرت عمليات البحث عنه، حتى تبين أنه تعرض للغرق بترعة اللبينى، أثناء اللهو.

 

تم انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شمال الجيزة الجيزة شمال الجيزة الطب الشرعي منشأة القناطر

مواد متعلقة

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طالب داخل حظيرة مواشي بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية