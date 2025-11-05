عرض جثة طفل عثر عليه غارقا بعد اختفاء على الطب الشرعي

كلفت نيابة شمال الجيزة بعرض جثة طفل عُثر عليه غارقا بترعة اللبينى بالمنصورية بعد اختفائه لفترة على الطب الشرعي.

ورجحت التحقيقات الأولية أن الطفل تعرض للغرق أثناء لهوه بترعة اللبينى، بمنطقة المنصورية فى منشأة القناطر.

تفاصيل العثور على جثة طفل بمنشأة القناطر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل بترعة اللبينى، في منطقة المنصورية بمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، اختفى فى ظروف غامضة منذ ساعات، واستمرت عمليات البحث عنه، حتى تبين أنه تعرض للغرق بترعة اللبينى، أثناء اللهو.

تم انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

