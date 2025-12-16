تفوق النسور الخضراء، قائمة أغلى اللاعبين في منتخبي مصر ونيجيريا

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، لتجربة ودية قوية اليوم أمام منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

القيمة التسويقية لمنتخبي نيجيريا ومصر

وتضم القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا ببطولة أمم أفريقيا 28 لاعبًا، منهم 27 محترفًا، وتتجاوز القيمة السوقية للفريق أكثر من 280 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 130 مليون يورو.

أبرز نجوم منتخب نيجيريا

قائمة منتخب نيجيريا تتضمن العديد من النجوم أبرزهم التالي:

فيكتور أوسمين (مهاجم جلطة سراي التركي): 75 مليون يورو.

أديمولا لقمان (مهاجم أتلانتا الإيطالي): 40 مليون يورو.

كالفين باسي (مدافع فولهام الإنجليزي): 28 مليون يورو.

أليكس إيوبي (جناح فولهام الإنجليزي): 25 مليون يورو.

رفائيل أونييديكا (لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي): 20 مليون يورو.

فيما جاء ترتيب أغلى 10 لاعبين في قائمة المنتخب الوطني كالتالي:

عمر مرموش: 75 مليون يورو

محمد صلاح: 50 مليون يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين يورو

تريزيجيه: 5 ملايين يورو

إبراهيم عادل: 3 ملايين و500 ألف يورو

زيزو: 3 ملايين و500 ألف يورو.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

منتخب نيجيريا، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس الأمم

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- أحمد الشناوي- محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد عيد- رامي ربيعة- خالد صبحي- ياسر إبراهيم- محمد إسماعيل- حسام عبدالمجيد- محمد حمدي- أحمد فتوح.

وسط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- مهند لاشين- محمود صابر- محمد شحاتة- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- عمر مرموش- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد- صلاح محسن- أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

