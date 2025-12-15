مشادة كانسيلو على متن طائرة تثير جدلًا واسعًا (فيديو)

18 حجم الخط

انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي الحالي والسابق لبرشلونة ومانشستر سيتي، وهو منخرط في مشادة حادة على متن طائرة تجارية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والإعلام.

مقطع الفيديو رصد بدء الحادث بتبادل كلمات بين كانسيلو وراكب كان يصوره سرًا، قبل أن تتصاعد الأمور، حيث اقترب اللاعب من الراكب وأمسك بذراعه، وانتهى الموقف بمحاولة ضرب الهاتف لإيقاف التصوير.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة على منصة "إكس"، حيث عبّر العديد من المتابعين عن استيائهم من طريقة تعامل اللاعب مع الموقف، ووصفوا سلوكه بأنه عدواني وغير مهني.

🚨🤬 Joao Cancelo jugador de Al Hilal y Portugal 🇵🇹



Agrediendo a un pasajero que lo estaba filmando



pic.twitter.com/I26QoGwglt — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) December 14, 2025

ووصف موقع Diario الإسباني، الواقعة بأنها عدوان أو تهديد، ما ساعد على انتشار الفيديو بشكل كبير وجعله حديث منصات التواصل.

ويأتي هذا الحدث في وقت يُثار فيه الحديث عن رغبة كانسيلو في العودة إلى أوروبا، ما زاد من جدل الموقف وأسئلة الجماهير حول سلوكه خارج الملعب.

فيما بدأ نادي الهلال السعودي في اتخاذ خطوات جادة من أجل تأمين مستقبله، عبر تجديد عقود عدد من الوجوه الشابة، في إطار توجه إدارة الزعيم للحفاظ على المواهب الصاعدة.

4 لاعبين يسعى الهلال السعودي لتجديد عقودهم

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهلال يسعى إلى التجديد لعدد من اللاعبين الواعدين، أبرزهم سعد المطيري وريان الغامدي، بعقد يمتد لموسمين، وسعود هارون وعبد العزيز الهدهود لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وشهد معسكر الزعيم الأخير في مدينة العين الإماراتية، استدعاء المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي، عددًا من اللاعبين الشباب للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول.

