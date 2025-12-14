تعرف على منتخب نيجيريا منافس مصر في أخر ودية قبل أمم إفريقيا

18 حجم الخط

منتخب نيجيريا، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره النيجيري في ختام تحضيراته لخوض النسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق فعالياتها في المملكة المغربية، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى الثامن عشر من يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

موعد ودية مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام ودية منتخب مصر أمام نيجيريا في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت 1 على الهواء مباشرة.

6 منتخبات عربية تشارك في أمم إفريقيا بالمغرب

تنطلق فعاليات "العُرس الأفريقي" في ضيافة المغرب بتاريخ 21 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا بينها 6 منتخبات عربية هي: مصر ’ السودان ’ جزر القمر ’ تونس ’ الجزائر بالإضافة للمغرب الدولة المستضيفة.

كل ما تريد معرفته عن منتخب نيجيريا

يعد منتخب نيجيريا واحدا من أقوى المنتخبات على الساحة الكروية الأفريقية، فهو يحمل سجل حافل بالبطولات والإنجازات في تاريخ وحاضر القارة السمراء

- تأسس الاتحاد النيجيري لكرة القدم في 21 أغسطس سنة 1933 وانضم للاتحاد الأفريقي 1959 والاتحاد الدولي 1960.

منتخب نيجيريا، فيتو

ترتيب نيجيريا في تصنيف الفيفا

- يحتل منتخب نيجيريا المركز رقم 4 أفريقيًا والـ 38 عالميًا وفقًا لتصنيف شهر ديسمبر 2025 برصيد 1502.26 نقطة ’ أما أفضل تصنيف له فكان الخامس عالميًا في أبريل 1994.

- الكرة النيجيرية من أعرق المدارس الكروية في أفريقيا حيث تأهل "الجرين إيجلز" لنهائيات كأس العالم 6 مرات وبلغوا الدور الثاني في أول ظهور لهم في الولايات المتحدة 1994 والمشاركة الثانية في فرنسا 1998 ثم الظهور السادس في البرازيل 2014.

- أفريقيًا توج المنتخب النيجيري بكأس أمم أفريقيا 3 مرات أعوام 1980 ’ 1994 و2013 ’ وحل وصيفًا في بطولات 1984 ’ 1988 ’ 1990 ’ 2000 و2023 ’ وثالثًا في نسخ 1976 ’1978 ’ 1992 ’ 2002 ’ 2004 ’ 2006 ’ 2010 و2019.

نيجيريا خارج مونديال 2026

- أخفق عملاق غرب أفريقيا في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعد أن حل وصيفًا في المجموعة الثانية خلف جنوب أفريقيا ’ ثم خسر أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الملحق الأفريقي بتاريخ 16 نوفمبر الماضي.

نيجيريا تتأهل لأمم إفريقيا للمرة الـ21

- تأهل "النسور الخضر" لنهائيات كأس أفريقيا للمرة الـ 21 في تاريخهم بعد أن تصدروا المجموعة الرابعة التي ضمت إلى جوارهم منتخبات بنين ورواندا وليبيا بحصولهم على 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

مجموعة نيجيريا في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

- يخوض منتخب نيجيريا منافسات النسخة رقم 35 لكأس أمم أفريقيا في المجموعة الثالثة مع منتخبات تنزانيا وتونس وأوغندا ويلعب مبارياته في الدور الأول أمام هذا الثلاثي أيام 23 و27 و30 ديسمبر على المركب الرياضي بمدينة فاس.

تاريخ وأرقام نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا

- خاض منتخب نيجيريا 104 مباراة في نهائيات (كان) فاز في 57 وتعادل في 24 وخسر 23 مرة وأحرز 146 هدفًا مقابل 95 في شباكه ويتصدر العملاق الراحل رشيدي يقيني قائمة هدافي نيجيريا في البطولة برصيد 13 هدفًا.

- يقود المالي إريك شيل منتخب نيجيريا منذ 12 يناير الماضي وخاض معه الفريق 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر 3 مباريات وأحرز 30 هدفًا مقابل 21 في شباكه.

28 لاعبا في قائمة منتخب نيجيريا بأمم إفريقيا 2025

- تضم قائمة منتخب نيجيريا النهائية لكأس أمم أفريقيا 28 لاعبًا (23 في القائمة الرئيسية + 5 في القائمة الاحتياطية) وتضم القائمة 27 محترفًا منهم 7 في إنجلترا وتصل القيمة السوقية للفريق أكثر من 280 مليون يورو.

أبرز اللاعبين في تشكيلة نيجيريا لمواجهة مصر

- أبرز العناصر في قائمة الفريق: كالفين باسي مدافع فولهام الإنجليزي (28 مليون يورو) ’ رفائيل أونييديكا لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي (20 مليون يورو) ’ ويلفريد نديدي لاعب وسط بشكتاش التركي (12 مليون يورو) ’ أليكس إيوبي جناح فولهام الإنجليزي (25 مليون يورو) ’ أديمولا لقمان مهاجم أتلانتا الإيطالي (40 مليون يورو) ’ موسيس سيمون جناح باريس إف سي الفرنسي (10 مليون يورو) وفيكتور أوسمين مهاجم جلطة سراي التركي (75 مليون يورو).

