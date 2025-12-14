الأحد 14 ديسمبر 2025
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديًا (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة لقدم، فيتو
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا الثلاثاء

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء الثلاثاء منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب مصر في اليوم التالي مباشرة للمغرب.

حضر مران منتخب مصر حماده الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة.

إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للمشاركة ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشارك إبراهيم عادل في الحصة التدريبية لمنتخب مصر، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي  

وتقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب نيجيريا مجلس ادارة اتحاد الكرة

