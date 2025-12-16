البروفة الأخيرة، منتخب مصر يختبر قوته أمام نيجيريا الودية اليوم

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيجيريا، في آخر التجارب الودية للفريقين قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق منافسات في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

يسعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة من ودية نيجيريا، مثل الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والتأكد من إتقان اللاعبين لخطة اللعب التي ينوي المدير الفني الاعتماد عليها في أمم إفريقيا بالمغرب، كما يطمح حسام حسن لتحقيق الفوز على منتخب نيجيريا أحد الكبار في القارة السمراء من أجل رفع الروح المعنوية للفريق قبل السفر إلى المغرب.

غيابات منتخب مصر أمام نيجيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة محمود تريزيجيه في ودية نيجيريا بسبب شكوى اللاعب من آلام في الأسنان وخضوعه لجلسات علاج للتعافي قبل أمم إفريقيا، كما يتوقع غياب محمد صلاح عن المباراة لتأخر انضمامه لمعسكر الفراعنة، بينما لم يحسم الجهاز الفني موقف عمر مرموش ومصطفى محمد من المشاركة في المباراة من عدمه.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لودية نيجيريا

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، حصته التدريبية الأخيرة استعدادًا لمباراته الودية أمام منتخب نيجيريا، المحدد لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرانًا خفيفًا أمس، على الملعب الرئيسي بإستاد القاهرة الدولي، بدأ بتدريبات الجري والإحماء، ثم بعض التدريبات الاستشفائية واختتم بتدريبات ترفيهية بالكرة.

منتخب نيجيريا، فيتو

شهد مران منتخب مصر مشاركة رباعي بيراميدز بعد عودتهم من الدوحة بعد المشاركة مع الفريق السماوي في كأس الإنتركونتيننتال أمام فلامنجو، كما شارك في المران مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، بعدم انضمامهم للمعسكر صباح الإثنين.

وحضر مران منتخب مصر، خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر الودية أمام نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

قائمة منتخب مصر في أمم افريقيا بالمغرب، فيتو

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرًا تدريبيًّا مغلقًا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.