زيمبابوي تفوز على قطر وديا بهدفين مقابل هدف

نجح منتخب زيمبابوي في تحقيق الفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على استاد عبد الله بن خليفة، ضمن تحضيرات المنتخب القطري للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وسجل هدفي زيمباوي كل من جاراناجا وبيل انطونيو في الدقائق 24 و74.

وسجل محمد خالد هدف قطر في الدقيقة 9.

تشكيل قطر أمام زيمبابوي

قائمة قطر لمواجهة زيمبابوي

وضمت القائمة 26 لاعبا، بينهم ثلاثة حراس للمرمى وهم: مشعل برشم، ومحمود أبو ندى، وشهاب الليثي، إلى جانب اللاعبين: أحمد الجانحي، وأحمد الراوي، وأحمد سهيل، وأحمد فتحي، وأحمد علاء، والهاشمي الحسين، وأيوب محمد، وتحسين محمد، وجاسم جابر، وخالد علي، وخالد محمد، وسلطان البريك، وطارق سلمان، وعاصم مادبو، ولوكاس منديز، ومحمد خالد، ومحمد مناعي، ومحمد مونتاري، ومحمد وعد، ومصطفى طارق، ونبيل عرفان، وهمام الأمين، ويوسف أيمن.

