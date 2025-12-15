الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين سبل التعاون

أمين اتحاد الكرة
أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين
18 حجم الخط

استقبل الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، أوجورا تسوتومو رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين الذي يقيم معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ناقش عزام مع رئيس بعثة منتخب اليابان سبل التعاون بين الاتحادين المصري والياباني في الفترة المقبلة، على مستوى جميع المنتخبات بمختلف الأعمار السنية وكذلك الكرة النسائية.

واصطحب عزام رئيس بعثة منتخب اليابان لجولة داخل مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن يتبادلا الدروع التذكارية.

 

أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين
أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين
أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين
أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين

وفاز منتخب مصر مواليد 2009، على نظيره الياباني 4-3 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء على الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه.

وقدم منتخب مصر مواليد 2009، أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة من حيث الالتزام والانضباط التكتيكي، في إطار برنامج الإعداد خلال المعسكر الحالي.

 

30 لاعبا في قائمة منتخب مواليد 2009


وجاءت قائمة  المنتخب المصري لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة.

خط الدفاع:  محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي  – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.
خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.


خط الهجوم:  مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب اليابان للناشئين اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور مصطفي عزام منتخب اليابان منتخب مصر مواليد 2 منتخب مصر مواليد 2009

مواد متعلقة

محمود ناجي يدير مباراة مصر ونيجيريا غدا

مشادة كانسيلو على متن طائرة تثير جدلًا واسعًا (فيديو)

هالاند يطارد إنجاز ميسي التاريخي

تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

تزايد الضغوط على مدرب توتنهام بعد الهزيمة أمام نوتينجهام، وتشافي يظهر في الصورة

إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية

مبابي يعود ويُنعش آمال ريال مدريد قبل لقاء ديبورتيفو ألافيس (فيديو)

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads