أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين سبل التعاون

18 حجم الخط

استقبل الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، أوجورا تسوتومو رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين الذي يقيم معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ناقش عزام مع رئيس بعثة منتخب اليابان سبل التعاون بين الاتحادين المصري والياباني في الفترة المقبلة، على مستوى جميع المنتخبات بمختلف الأعمار السنية وكذلك الكرة النسائية.

واصطحب عزام رئيس بعثة منتخب اليابان لجولة داخل مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن يتبادلا الدروع التذكارية.

أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين

أمين اتحاد الكرة يبحث مع رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين

وفاز منتخب مصر مواليد 2009، على نظيره الياباني 4-3 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء على الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه.

وقدم منتخب مصر مواليد 2009، أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة من حيث الالتزام والانضباط التكتيكي، في إطار برنامج الإعداد خلال المعسكر الحالي.

30 لاعبا في قائمة منتخب مواليد 2009



وجاءت قائمة المنتخب المصري لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة.

خط الدفاع: محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.

خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.



خط الهجوم: مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.