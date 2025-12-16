البروفة الأخيرة، كيف يمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا قبل كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجربة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

منتخب نيجيريا، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس الأمم

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- أحمد الشناوي- محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد عيد- رامي ربيعة- خالد صبحي- ياسر إبراهيم- محمد إسماعيل- حسام عبدالمجيد- محمد حمدي- أحمد فتوح.

وسط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- مهند لاشين- محمود صابر- محمد شحاتة- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- عمر مرموش- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد- صلاح محسن- أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

