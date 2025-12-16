الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

حكمان مصريان ضمن طاقم مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال

أمين عمر،فيتو
أمين عمر،فيتو
 اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبو الرجال، ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي مساء غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي.


الطاقم يقوده الأمريكي صاحب الأصول المغربية إسماعيل الفتح ومعه أمين عمر حكمًا رابعًا ومحمود أبو الرجال حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

 

ويخوض نادي باريس سان جيرمان مواجهة مرتقبة أمام فلامنجو البرازيلي، غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالدوحة في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال غدا الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2025

 تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو البرازيلي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة.

باريس سان جيرمان يبدأ رحلته في البطولة بمواجهة في النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية، وذلك بعد فوز نادي العاصمة الفرنسية بلقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

في المقابل، نجح فلامنجو "بطل أمريكا الجنوبية" في تخطي عقبة كروز أزول، بعد الفوز عليه (2-1) في كأس الأمريكيتين بالدور ربع النهائي، وأطاح ببيراميدز في كأس التحدي بثنائية نظيفة بدور نصف النهائي.

 

فلامنجو يهزم بيراميدز 

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما  بملعب "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ليتوج بطلًا لبطولة كأس التحدي.

افتتح المدافع ليو بيريرا التسجيل لصالح فلامنجو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف المخضرم دانيلو لويز الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليضمن فريقه بطاقة التأهل إلى النهائي ويحرز لقب كأس التحدي كخطوة أولى قبل المواجهة المرتقبة مع بطل أوروبا.

كأس الإنتركونتيننتال مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو مباراة باريس سان جيرمان كأس القارات فلامنجو البرازيلي باريس سان جيرمان ضد فلامنجو البرازيلي باريس سان جيرمان الفرنسي

