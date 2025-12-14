كأس الأمم الأفريقية، سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، توجه سفراء التحكيم المصرى الستة، فجر اليوم الأحد، إلى المغرب للانتظام في معسكر إعداد الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير 2026.

وتنظم لجنة الحكام بالكاف معسكر إعداد الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لتجهيز حكام البطولة.

سفراء التحكيم المصرى فى أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب



والحكام المصريون الستة هم:

حكام الساحة:

أمين عمر

محمد معروف

حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور

حسام عزب حجاج

الحكام المساعدون:

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال.



28 حكم ساحة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

وكشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة الرسمية لحكام الساحة الذين سيُديرون مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وشملت القائمة 28 حكمًا من مختلف الاتحادات الأفريقية، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة اعتمدت على الأداء في المنافسات القارية والدولية خلال العامين الماضيين.

حكام أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة حكّام الساحة المختارين على النحو التالي:

مصطفى غربال – الجزائر

يوسف قاموح– الجزائر

لويس هونجنانداندي جيندو – بنين

باسيفيك مدابيهاوينيمانا – بوروندي

أبوب عبدول نيفيري – الكاميرون

الحاج العلي محمد – تشاد

جيسي أوفيد ن. موتوو – الكونغو

كليمان فرانكلين كبان – كوت ديفوار

ندالا نجامبو جان جاك – الكونغو الديمقراطية

محمد معروف – مصر

أمين عمر – مصر

بيير جيسلان أتشو – الغابون

باتريس تانجي ميبيامي – الغابون

دانيال ني آيي لاريا – غانا

بيتر واويرو كاماكو – كينيا

بوبو تراوري – مالي

عبد العزيز بو – موريتانيا

بيدا دحان – موريتانيا

هيرلال أحمد امتياز – موريشيوس

جلال الجيد – المغرب

مصطفى كاش – المغرب

صامويل أوويكوندا – رواندا

عيسى ساي – السنغال

عمر عبدالقادر أرتان – الصومال

أبونجيل توم – جنوب أفريقيا

محمود علي محمود إسماعيل – السودان

مهراز ملقي – تونس

شمير نابادا – أوغندا

وتُعد هذه المجموعة من أبرز حكام القارة، إذ تضم أسماءً لها خبرات واسعة في بطولات الكاف ومشاركات على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن تلعب التحكيمات دورًا محوريًا في نجاح نسخة المغرب، التي يُنتظر أن تكون من أكثر نسخ البطولة تنافسية.

