أخبار الرياضة اليوم: المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب.. هل يستقيل مجلس الزمالك بسبب أرض أكتوبر؟.. جوهرة المغرب على أعتاب الأهلي.. هالاند يطارد إنجاز ميسي التاريخي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق منتخب المغرب فوزا كبيرا على نظيره الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود انقسام واضح داخل مجلس الإدارة الحالي، بشأن مسألة الاستقالة عقب اشتعال أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي انطلق، قبل قليل، على استاد القاهرة الدولي، مشاركة رباعي بيراميدز أحمد الشناوي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين، كما انضم للمعسكر اليوم رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر إراحة محمود تريزيجيه من التدريب والمباراة، بسبب إجراء علاجي بالأسنان، ليفضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريب وودية نيجيريا المقرر لها غدا باستاد القاهرة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطورات ملف التعاقد مع نجم المغرب يوسف بلعمري لاعب الرجاء لتدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق في انتقالات الشتاء القادم في يناير.

سجّل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أرقامًا هجومية مميزة، بعدما نجح في إحراز 339 هدفًا وتقديم 66 تمريرة حاسمة خلال 403 مباراة خاضها مع الأندية والمنتخب، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 405 مساهمة، في معدل تهديفي لافت يعكس قيمته الهجومية الكبيرة.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبًا.

اقترب أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الظهور أساسيا في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

أكد مصدر داخل الأهلي الاقتراب من إعلان تجديد تعاقد أليو ديانج لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم بعد التوصل لنقطة اتفاق مع اللاعب بشأن ترضيته ماليا ومنحه مقابلا ماديا متصاعدا بشكل ثابت، ويبدأ بمليون ونصف مليون دولار في السنة الأولى.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد السيد أسامة لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005 لتدريب اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

