الإثنين 15 ديسمبر 2025
تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.

مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

 

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

أهلى 2008 يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة منطقة القاهرة

قرار جديد في ريال مدريد يخص مستقبل تشابي ألونسو

الاتحاد × الزمالك  الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   إستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك  الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

