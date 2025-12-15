الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

أشرف داري يقترب من الظهور أساسيا مع الأهلي أمام سيراميكا

أشرف داري
أشرف داري
اقترب أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الظهور أساسيا في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

وكان أشرف داري حل كبديل خلال مواجهة الأهلي الأخير أمام إنبي والتي خسرها الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

