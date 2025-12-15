الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ييس توروب، فيتو
ييس توروب، فيتو
يفاضل الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي نيتس جراديشار ومحمد شريف، لقيادة هجوم القلعة الحمراء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

واستعاد النادي الأهلي خدمات محمد شريف مهاجم الفريق، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب، بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، والتي ودعها المنتخب الوطني من دور المجموعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

