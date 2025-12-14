أبرز مواصفات إستاد أغادير مستضيف مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا (صور)

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

مواصفات ملعب منتخب مصر بأمم إفريقيا

وتقام مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد أدرار في مدينة أغادير المغربية.

ويستضيف استاد أدرار أغادير مباريات مصر في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025، وهو استاد حديث ومتطور، ويتسع لحوالي 45,000 متفرج، مجهز بأحدث المرافق مثل أرضية عشب طبيعي متجدد، كاميرات مراقبة، إضاءة حديثة، مواقف سيارات وملاعب تدريب ملحقة، ويقع بالقرب من المطار ووسط المدينة ويتمتع ببنية تحتية ممتازة لاستضافة الأحداث.

إستاد أدرار أغادير، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2025

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب

ملعب منتخب مصر بأمم إفريقيا، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

