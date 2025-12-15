الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تطورات أزمة أرض أكتوبر، هل يستقيل مجلس الزمالك؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود انقسام واضح داخل مجلس الإدارة الحالي، بشأن مسألة الاستقالة عقب اشتعال أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المصدر أن هناك بعض الأعضاء داخل المجلس يميلون لتقديم الاستقالة، في ظل الضغوط الكبيرة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن أطرافًا أخرى داخل المجلس تضغط بقوة من أجل الاستمرار وعدم الاستقالة، بدعوى ضرورة الحفاظ على استقرار النادي في هذا التوقيت الحساس، ومحاولة احتواء الأزمة والتعامل معها بشكل قانوني وإداري سليم.

وأكد المصدر أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة والتطورات الخاصة بملف أرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في هذه البلاغات عن عدد من الحقائق كالتالي:

 

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3 /4/ 2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3 /4/ 2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول الموضوع.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، إن مجلس الزمالك مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن بيان النيابة تضمن تشكيل لجنة مختصة لفحص الواقعة.

 

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن القانون الجديد لا يتضمن حل مجالس إدارات الأندية، وإنما يتضمن تجميد المجلس في حالة ثبوت الإدانة من النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ولكن الأمر متوقف على صدور قرار نهائي من النيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المصري لكرة القدم الزمالك وحرس الحدود الزمالك الزمالك وبلدية المحلة عبد الناصر محمد مدير الكرة موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة موعد مباراة الزمالك مواعيد مباريات الزمالك

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجم كبير بعد التعادل مع متذيل الدوري

لجنة الحكام بالليجا تحسم جدل احتساب ركلة جزاء لنجم ريال مدريد أمام ألافيس

بعد غياب لسنوات طويلة، مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة

نانت يصارع الهبوط، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 16

تشكيل الإمارات المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي كأس العرب

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14

لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو

واين روني: ماريسكا يسير على خطى محمد صلاح وتصريحاته لن تخدمه

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads