الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي كأس العرب 2025 قبل نصف النهائي

علي علوان مهاجم منتخب
علي علوان مهاجم منتخب الأردن، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يتصدر علي علوان لاعب منتخب الأردن قمة جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2025 قبل الدور نصف النهائي.

ويلتقي اليوم الاثنين، المغرب ضد الإمارات، والسعودية ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد الإمارات مع الفائز من مباراة السعودية ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025

1- علي علوان الأردن 4 أهداف.
2- محمد كنو السعودية 3 أهداف.
2- عادل بولبينة الجزائر 3 أهداف.
3- عمر خربين سوريا هدفان.
3- رضوان بركان الجزائر هدفان.
3- كريم البركاوي المغرب هدفان.
3- فراس البريكان  السعودية هدفان.
3- يحيى الغساني الإمارات هدفان.
3- مهند علي كاظم العراق هدفان.
3- عصام الصبحي عمان هدفان.
3- فهد الهاجري الكويت هدفان.
3- مهدي عبدالجبار البحرين هدفان.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب، وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين، وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.  

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب. 

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية ضد الأردن كأس العرب 2025 المغرب ضد الإمارات علي علوان محمد كنو عادل بولبينة عمر خربين

مواد متعلقة

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

السعودية تواجه الأردن على تذكرة التأهل لنهائي كأس العرب 2025

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

تشكيل السعودية المتوقع ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads