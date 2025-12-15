ترتيب هدافي كأس العرب 2025 قبل نصف النهائي

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يتصدر علي علوان لاعب منتخب الأردن قمة جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2025 قبل الدور نصف النهائي.

ويلتقي اليوم الاثنين، المغرب ضد الإمارات، والسعودية ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد الإمارات مع الفائز من مباراة السعودية ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025

1- علي علوان الأردن 4 أهداف.

2- محمد كنو السعودية 3 أهداف.

2- عادل بولبينة الجزائر 3 أهداف.

3- عمر خربين سوريا هدفان.

3- رضوان بركان الجزائر هدفان.

3- كريم البركاوي المغرب هدفان.

3- فراس البريكان السعودية هدفان.

3- يحيى الغساني الإمارات هدفان.

3- مهند علي كاظم العراق هدفان.

3- عصام الصبحي عمان هدفان.

3- فهد الهاجري الكويت هدفان.

3- مهدي عبدالجبار البحرين هدفان.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب، وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين، وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

