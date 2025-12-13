محامي "عروس المنوفية": الجريمة مزدوجة وتستوجب الإعدام وجوبًا

18 حجم الخط

كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض دفاع أسرة عروس المنوفية، آخر التطورات في القضية المأساوية، مؤكدًا أن الواقعة لا تقتصر على "ضرب أفضى للموت"، كما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي جريمة مزدوجة تشمل القتل العمد والإجهاض، ما يجعل عقوبة الإعدام وجوبيًا وفقًا للمادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، حيث لا تملك المحكمة الحق في تخفيف العقوبة عند اقتران الجرمين زمنًا وسببًا.

تفاصيل الاعتداء على عروس المنوفية: 22 ضربة قوية للقفص الصدري ونزيف في الرئتين وتوقف القلب

وأوضح طلبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الجاني سدد لـ عروس المنوفية 22 ضربة قوية بالقفص الصدري، بالإضافة إلى ضربات على منطقة البطن، ما أدى إلى نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب وحدوث إجهاض، مشيرًا إلى أن العظمة المكسورة في القفص الصدري صعبة الكسر إلا بضربات عنيفة، نظرًا لدورها الحيوي في حماية الرئتين والقلب والأوعية الدموية.

اعتداءات سابقة منذ الأسبوع الأول من الزواج لـ عروس المنوفية

قضية عروس المنوفية، وأشار محامي الدفاع إلى أن الاعتداء لم يكن حالة منفردة يوم الحادث، بل وقعت اعتداءات متكررة منذ الأسبوع الأول من الزواج، حيث تم توثيق أربع حالات اعتداء سابقة، ما يعكس نمطًا عنيفًا مستمرًا من الزوج تجاه الضحية.

تصرفات العائلة والطبيب بواقعة عروس المنوفية: رفض كتابة تقرير الوفاة الطبيعية

واقعة عروس المنوفية، وبحسب أقوال والدتها وشهادات تحريات المباحث، بعد وقوع الحادث، أخبر الجاني والدته بأنه قتل زوجته، وحاولت العائلة الاتصال بطبيب للكشف عليها منزليًا، لكن الطبيب رفض كتابة تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية وغادر الوحدة الصحية دون إبلاغ السلطات، وهو ما دفع القضية إلى الساحة القانونية فورًا.

إحالة قضية عروس المنوفية إلى جنايات شبين الكوم لتحديد جلسة الفصل

وكشف أحمد طلبة أن القضية أُحيلت اليوم إلى جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة للفصل في القضية، مؤكدًا أن كل الإجراءات القانونية تتسارع لضمان محاكمة عادلة وفقًا لما يقتضيه القانون.

عقوبة الإعدام وجوبيًا في قضية عروس المنوفية: المحكمة لا تملك تخفيف الحكم

وشدد محامي الدفاع على أن القانون ينص على الإعدام وجوبيًا عند اقتران جريمة القتل العمد بالإجهاض بنفس النسق الزمني والسببي، ما يجعل المحكمة ملزمة بتطبيق هذه العقوبة دون أي إمكانية للتخفيف، موضحًا أن الواقعة تمثل نموذجًا صارخًا للجرائم المزدوجة التي تستوجب أقصى العقوبات.

