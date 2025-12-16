الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
محافظات

حادث حاويات قطار طوخ، تحرك ميداني عاجل ولجنة لفحص المنازل المتأثرة

حادث حاويات قطار
حادث حاويات قطار طوخ، فيتو
دفع مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية بعدد من اللوادر لرفع حاويات “كونتينر” التي سقطت من قطار مار بقرية السفاينة طوخ محافظة القليوبية. 

محافظ القليوبية يستقبل وكيل الأزهر احتفالا باعتماد معهد طوخ الابتدائي النموذجي

مياه القليوبية تطلق حملة لتوعية وتثقيف طلاب المدارس

الدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات

أعلنت محافظة القليوبية الدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث قطار طوخ.

أوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية تفاصيل حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمَّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير في الطريق الزراعي ودون خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالي في المنازل الملاصقة السكة الحديد بقرية السفاينة بطوخ.

 

متابعة الموقف ميدانيًّا من محافظة القليوبية 

أوضح بيان محافظة القليوبية أنه جرى انتقال أجهزة المحافظة ومديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

 

تأمين موقع حادث حاويات “ كونتينر”  قطار طوخ 

أكد بيان محافظة القليوبية أنه جرى التوجيه بسرعة تأمين موقع حادث حاويات “ كونتر”، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع، مع تأكيد عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.

وأضاف البيان أن المعاينة الأولية كشفت عن انهيار السور الحديدي بالكامل بمحيط موقع الواقعة، وحدوث تلفيات واسعة امتدت على طول الشارع، شملت تضرر واجهات المنازل ووقوع كسور في الجدران والنوافذ وقطع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار عن المنطقة كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

 

لا توجد إصابات في سقوط حاويات قطار طوخ

وشهدت قرية السفاينة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، انقلاب حاويات فارغة من على قطار  بضائع  ما أسفر عن سقوط عدد من الكونترات المحملة عليه، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما أسفر عن إحداث تلفيات ببعض المنازل المجاورة وتحطيم سيارة في مكان الواقعة.

لوادر لرفع حاويات قطار طوخ، فيتو 
