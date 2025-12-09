أول تعليق من أحمد عبدالرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية

18 حجم الخط

قال أحمد عبد الروؤف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر، هي مواجهة في ظروف صعبة، خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركوا لفترات طويلة مع الفريق.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" حالفنا التوفيق في بداية الشوط الثاني وسجلنا هدفين بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء".

وتابع:" الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة في ظل مشاركة اللاعبين الصغار الذين تم تصعيدهم مع الفريق مؤخرًا بجانب اللاعبين الكبار".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف:" خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه، وهناك أخطاء أتحملها، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدًا ولابد أن نتعامل وفقًا للظروف التي نمر بها".

وتابع:" دفعنا بأحمد عبد الرحيم إيشو في مركز الظهير الأيسر وأدى بصورة جيدة، وغياب خط الدفاع بالكامل يسبب مشاكل، ولكن الزمالك يخوض كل بطولة بهدف المنافسة بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها النادي".

وواصل أحمد عبد الرؤوف:" كنت أرغب في منح الفرصة لناصر منسي في لقاء اليوم، ولكن آدم كايد اشتكى من إصابة وقمنا باستبداله، ولكن ناصر منسي لاعب مهم وعندما تحدث البعض عن استبعاده من قائمة السوبر المحلي لم يكن قراري لأنني عندما توليت المهمة كان تم اختيار القائمة التي ستشارك في البطولة".

وأضاف المدير الفني:" دفعت ببارون أوشينج في مركز المساك لعدم وجود بدائل، وفكرت في الاستعانة بمحمود جهاد في نفس المركز، لكن سرعات لاعبي كهرباء الإسماعيلية منعتني من الدفع بجهاد في هذا المركز، وكان يجب أن يكون هناك مغامرة".

واختتم أحمد عبد الرؤوف قائلًا:" أحمد حمدي أصر على التواجد في التدريبات رغم زواجه مؤخرًا، وشارك في التدريبات، وسيشارك بشكل أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة".

وانتهى لقاء الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل 3-3 على ستاد المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من عمرو ناصر.

سجل أحمد شريف لاعب الزمالك الهدف الثاني وأدام كايد الهدفين الثاني والثالث في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدقيقتين 46 و48

وعاد كهرباء الإسماعيلية وسجل 3 أهداف في شباك الزمالك عن طريق محمد شيكا بالدقيقتين 54 و71 و 79.

تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وزياد مدحت ويوسف وائل الفرنسي وأحمد صفوت ومحمد حمد وأنس وائل وحازم أسامة وأحمد حمدي وناصر منسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.