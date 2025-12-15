أهلى 2008 يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة منطقة القاهرة

18 حجم الخط

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 خارج ملعبه على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 12 والأولى من الدور الثاني لـ بطولة منطقة القاهرة.

سجل بتروجت هدف التقدم، قبل أن يتألق عمر كمال ويسجل هدفين لـ الأهلي، ليحسم فوز الفريق بنتيجة 2 - 1.

تشكيل أهلي 2008

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

خط الدفاع: حسن شريف - حمزة الدجوي - أحمد كرم - محمد صبري شندي.

خط الوسط: ياسين ياسر - سيف أحمد - عمر أبو غزالة - صالح موسى - عمر كمال.

خط الهجوم: زياد أيوب.

وشارك عمر هشهش بدلًا من أحمد كرم، ويوسف محمود بدلًا من سيف أحمد، وحسن مصطفى بدلًا من حسن شريف، وعبد الله حاتم بدلًا من زياد أيوب، ويوسف عبد العزيز بدلًا من صالح موسى.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، وعلى بتروجت 2 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.

