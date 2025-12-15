الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلى 2008 يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2008
أهلي 2008
18 حجم الخط

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 خارج ملعبه على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 12 والأولى من الدور الثاني لـ بطولة منطقة القاهرة.

سجل بتروجت هدف التقدم، قبل أن يتألق عمر كمال ويسجل هدفين لـ الأهلي، ليحسم فوز الفريق بنتيجة 2 - 1.

تشكيل أهلي 2008 

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

خط الدفاع: حسن شريف - حمزة الدجوي - أحمد كرم - محمد صبري شندي.

خط الوسط: ياسين ياسر - سيف أحمد - عمر أبو غزالة - صالح موسى - عمر كمال.

خط الهجوم: زياد أيوب.

وشارك عمر هشهش بدلًا من أحمد كرم، ويوسف محمود بدلًا من سيف أحمد، وحسن مصطفى بدلًا من حسن شريف، وعبد الله حاتم بدلًا من زياد أيوب، ويوسف عبد العزيز بدلًا من صالح موسى.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، وعلى بتروجت 2 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي بتروجت بطولة منطقة القاهرة اهلى 2008 الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يحتفي بذكرى فوزه على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية (فيديو)

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد الانضمام للفريق

توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الخطيب يهنئ فريق سيدات السلة بالتتويج ببطولة إفريقيا

الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة للمرة الأولى في تاريخه

أهلي 2005 يخسر أمام المصري 4ـ2 في دوري الجمهورية للشباب

لانس يفوز على نيس بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

كواليس اجتماع الخطيب مع ييس توروب وسيد عبد الحفيظ

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب، تعادل سلبي بين الأردن والسعودية في الشوط الأول

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads