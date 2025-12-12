الزمالك يعلن رفضه استلام أرض بديلة لأكتوبر ويناشد الرئيس السيسي التدخل لاسترجاعها

18 حجم الخط

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا، يعلن من خلاله تمسكه بأرض أكتوبر ورفضه تسلم أرض بديلة.

أرض الزمالك في أكتوبر

وجاء في بيان الزمالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك يؤكد أنه منذ أن نال شرف المسؤولية كان وما زال يدرك أهمية مشروع فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، باعتباره الحلم الذي تاق له الملايين من أعضاء وجماهير ومحبي النادي عبر عقدين من الزمن، فضلًا عن كونه الأمل لتجاوز صعوبات تكاد تمنع النادي من استكمال دوره الرائد.

وأضاف البيان أنه انطلاقًا من تلك الثوابت بدأ مجلس الزمالك فور تولي المسئولية تنفيذ خطة مدروسة لتجاوز كل الصعوبات الهندسية والإدارية والتمويلية، وتلقى النادي دعمًا حقيقيًا وجادًا من كافة أجهزة الدولة المعنية اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في دعم الرياضة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة

ارض الزمالك في اكتوبر

وأكد:" ثم انطلق العمل والبناء على الأرض بإشراف تام من جهات حكومية وطنية موثوقة وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأصبح النادي على مسافة عدة أشهر من نقل تدريبات جميع الفرق الجماعية إلى الفرع الجديد، وبات الحلم قاب قوسين أو أدنى أن يتحقق.

وأشار:" إلا أن الجميع فوجئ بإجراء مباغت وغير مبرر تمثل في قيام جهاز المدينة التابع لها المشروع بسحب الأرض في مشهد صادم وغير مسبوق.

وواصل: ومنذ بداية الأزمة وخلال أربعة أشهر مضت لم يدخر المجلس جهدًا لوضع حل لها والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة لتوضيح الحقائق وشرح أبعاد الموقف وخطورته على حاضر ومستقبل نادي الزمالك، وقد تلقينا تأكيدات متكررة على تفهم مطالبنا، إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تواتر الحديث عن فكرة حصول النادي على أرض بديلة.

الزمالك يعلن رفضه استلام أرض بديلة لأكتوبر ويناشد الرئيس السيسي لاسترجاعها

وفي هذا الإطار فإن مجلس إدارة النادي، انطلاقًا من واجبه ومسؤوليته في صيانة حقوق ومصالح النادي وتحقيق طموحات وآمال أعضائه ومحبيه، فضلًا عن ثقته في عدالة وسلامة مطلبه، يؤكد الرفض التام لفكرة الأرض البديلة وتمسكه باستعادة الأرض واستكمال إنشاء فرع النادي، ويواصل المجلس تحقيقًا لذلك الهدف اتخاذ كافة الخطوات على كافة المسارات.

وأخيرًا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تدخله الكريم كعهدنا إنصافًا للحق وتحقيقًا لحلم الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم.

