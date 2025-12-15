الإثنين 15 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة دورين مخالفين بعقار بحي ثالث

جانب من متابعة المحافظ
جانب من متابعة المحافظ لعملية الإزالة، فيتو
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الإثنين، تنفيذ إزالة لدورين مخالفين بعقار آخر بحي ثالث بمنطقة أرض الجمعيات. 

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

محافظ الإسماعيلية يوجّه باستكمال تجهيزات مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق استعدادًا لافتتاحها

حيث بدأت الأعمال، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المستشار عيد ناصف المستشار القانوني للمحافظة ورئيس حي ثالث، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون. 

الحفاظ على أرواح المواطنين

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص، مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء". 

وجديرًا بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي ثالث مدينة الإسماعيلية قطعة ٣٥ بلوك ٥ بمنطقة أرض الجمعيات، مرخص له ببناء دور أرضي وخمسة أدوار علوي قبل صدور قانون التصالح، وقام صاحب العقار ببناء دورين السادس والسابع بدون الحصول على ترخيص. 

 وقامت الوحدة المحلية لحي ثالث بوقف الأعمال وتحرير مخالفة بذلك. 

ويأتى ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية فى محافظة الإسماعيلية للعمل على التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي وكذا مخالفات البناء. 

