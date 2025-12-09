الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لمواجهة الكوارث، الوطنية للطوارئ تنظم ورشة عمل لأعضاء الجهاز التنفيذي بالإسماعيلية

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو
18 حجم الخط

نظمت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث وطرق التعامل معها، بحضور عدد من ممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.  

دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

تأجيل قضية مقتل صغير الإسماعيلية لـ 20 يناير

الهدف من عقد الورشة 

حاضر بالورشة العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.  

تهدف الورشة إلى تدريب أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية مهارات الاستعداد والاستجابة السريعة في المواقف الحرجة، كما تم التركيز على تعزيز قدرة المشاركين على وضع خطط فعالة لإدارة الطوارئ الصحية والمجتمعية. 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

تعريف الأزمات والكوارث 

تضمن محتوى الورشة عدة موضوعات هامة، منها تعريف الأزمات والكوارث ومعرفة الفرق بينهما وأنواع الأزمات المختلفة مثل الأزمات الطبيعية والصحية والصناعية والبيئية.

 

مراحل إدارة الأزمات 

كما تناولت الورشة مراحل إدارة الأزمات، والتي تشمل الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، وأهمية الوقاية المستقبلية هذا إلى جانب تحديد وتسليط الضوء على خريطة المخاطر المحتملة وقوعها بالمحافظة لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية لتفادي تلك الأزمات وتقليل نسبة الخسائر بجانب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة في إدارة الأزمة. 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

وتعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الدولة المصرية في تعزيز قدرة الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مواجهة التحديات الطارئة بفعالية، مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة في الأزمات والكوارث ومن تقليل الخسائر المتوقعة من جراء الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الأزمات والكوارث الإسماعيلية اليوم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية ورشة عمل تدريبية

مواد متعلقة

دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

قبل جلسة اليوم، محامي صغير الإسماعيلية يروى تفاصيل مثيرة (بث مباشر)

جنايات الأحداث بالإسماعيلية تواصل نظر قضية القاتل الصغير غدا

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات تشغيل مركز ISMAILIA OUTLET

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

الجزائر يتأهل إلي ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز علي العراق بثنائية

4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

كأس العرب، الجزائر يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads