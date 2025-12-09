لمواجهة الكوارث، الوطنية للطوارئ تنظم ورشة عمل لأعضاء الجهاز التنفيذي بالإسماعيلية

18 حجم الخط

نظمت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث وطرق التعامل معها، بحضور عدد من ممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

الهدف من عقد الورشة

حاضر بالورشة العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تهدف الورشة إلى تدريب أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية مهارات الاستعداد والاستجابة السريعة في المواقف الحرجة، كما تم التركيز على تعزيز قدرة المشاركين على وضع خطط فعالة لإدارة الطوارئ الصحية والمجتمعية.

جانب من التدريب، فيتو

تعريف الأزمات والكوارث

تضمن محتوى الورشة عدة موضوعات هامة، منها تعريف الأزمات والكوارث ومعرفة الفرق بينهما وأنواع الأزمات المختلفة مثل الأزمات الطبيعية والصحية والصناعية والبيئية.

مراحل إدارة الأزمات

كما تناولت الورشة مراحل إدارة الأزمات، والتي تشمل الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، وأهمية الوقاية المستقبلية هذا إلى جانب تحديد وتسليط الضوء على خريطة المخاطر المحتملة وقوعها بالمحافظة لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية لتفادي تلك الأزمات وتقليل نسبة الخسائر بجانب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة في إدارة الأزمة.

جانب من التدريب، فيتو

وتعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الدولة المصرية في تعزيز قدرة الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مواجهة التحديات الطارئة بفعالية، مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة في الأزمات والكوارث ومن تقليل الخسائر المتوقعة من جراء الأزمات.

