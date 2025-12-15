محافظة الإسماعيلية تحذر المواطنين من سرعة الرياح

18 حجم الخط

حذرت محافظة الإسماعيلية، المواطنين اليوم الإثنين، من موجة الطقس السيئ تتمثل في سرعة الرياح وشدتها على بعض المناطق بالمحافظة.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة

وطالب محافظة الإسماعيلية، المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال قيادة السيارة وكذا الابتعاد عن أعمدة الإنارة وشرفات المنازل القديمة وبخاصة في حالة ركن السيارات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحرى، ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تزيد من برودة الطقس تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 14



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

