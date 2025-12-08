الإثنين 08 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجّه باستكمال تجهيزات مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق استعدادًا لافتتاحها

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية أعمالها على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات النهائية لمكتبة مصر العامة – فرع مدينة القنطرة شرق، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة. 

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات تشغيل مركز ISMAILIA OUTLET

خروج العاملات المصابات باختناق في مصنع ملابس بالإسماعيلية من المستشفى

 

 

تجهيز السور الخارجي للمكتبة 

 

وفي هذا السياق، أوضح عماد النمر، مدير مكتبة مصر العامة فرع القنطرة شرق، أن الأعمال الجارية بالموقع تشمل تجهيز السور الخارجي للمكتبة، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام ضمن خطة تطوير محيط المنشأة، إلى جانب أعمال تمهيد الأرض وتركيب الإنارة بالمحيط الخارجي، وهي الأعمال التي يتولى تنفيذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برئاسة المهندس ابراهيم مطر. 

وأضافت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن إنشاء مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق يمثل إضافة ثقافية نوعية للمنطقة، لما ستقدمه من خدمات معرفية وثقافية تدعم سكان شرق القناة، خاصة الأطفال والشباب، من خلال توفير بيئة آمنة للمطالعة والتعلم وتنمية المهارات واحتضان الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حرص محافظة الإسماعيلية على تعزيز البنية الثقافية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ودعم الأنشطة التعليمية والمعرفية داخل مدن ومراكز المحافظة، بما يسهم في نشر الوعي وتطوير الخدمة الثقافية على مستوى المحافظة.

