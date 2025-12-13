أنقذ 12 فتاة من الغرق، 200 ألف جنيه من مديرية العمل بالإسماعيلية لأسرة شهيد الشهامة

18 حجم الخط

سلمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية شيكا بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة شهيد الشهامة بالقنطرة شرق، أحد أبناء العمالة غير المنتظمة؛ تقديرًا لبطولته في إنقاذ 13 فتاة جامعية من الغرق داخل مصرف بالقنطرة شرق، تأكيدًا للتزام الدولة برعاية أسر العمال، وحضورها في المواقف الإنسانية دون تأخير.

وأنقذت العناية الإلهية 13 فتاة من الغرق في إحدى المصارف الواقعة بقرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية.

إنقاذ طالبات جامعيات من الغرق

وتمكن شاب في الثلاثينات من عمره من إنقاذ 13 فتاة من الغرق بمصرف زراعي في قرية بالوظة بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهن داخل المصرف، حيث قام شاب بالقفز إلى الماء وإنقاذهم إلا أنه لم يتمكن من النجاة، حيث غلبته المياه داخل الحافلة فغرق.

إخطار بمصرع شخص

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب غرقا بمصرف بقرية بالوظة وهي قرية واقعة بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

أقوال الشهود العيان

وقال شهود عيان إن الشاب كان يعمل في أرض زراعية مجاورة للمصرف، وعندما شاهد الحادث هرول إلى السيارة التي كانت تقل 13 طالبة من الطالبات الدارسات بإحدى الجامعات الخاصة ومعهم السائق، ولم يتردد الشاب فى النزول إلى المصرف لإنقاذ الفتيات رغم عدم إتقانه للسباحة.

حيث قام بفتح إحدى أبواب السيارة واستخرج الفتيات والسائق ولكنه حاول الخروج من السيارة فلم يتمكن من الخروج لان مياه المصرف غمرت السيارة وابتلعتها وبها هذا الشاب البطل.

ومن جهة أخرى فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا حول الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم.

وتبين أن الشاب ضحية الحادث يدعي حسن أحمد حسني الجزار، في الثلاثينات من عمره من قرية منيل دويب مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ولدية ثلاثة أطفال “فتيات” ومقيم في بالوظة.

فيما نعت أهالى قرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الفقيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيدين ببطولته في إنقاذ أرواح الفتيات.

جهود تمكين الفئات الأَولى بالرعاية

وكانت قد شهدت مديرية العمل تسليم 21 عقد عمل لذوي الهمم بمختلف الإعاقات، للعمل في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمؤسسات التعليمية، وذلك وفقا لسياسة الدولة الداعمة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ندوة توعوية حول المفاوضة الجماعية

كما نظّمت المديرية ندوة توعوية حول المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، بهدف دعم استقرار علاقات العمل وترسيخ ثقافة التفاوض، بما يسهم في الحد من النزاعات العمالية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.



كما عقدت المديرية ندوة توعوية تناولت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من العنف في بيئة العمل، وتأكيدًا على التزام وزارة العمل بحماية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش.

واستكمالًا لجهود التوعية بالتشريعات العمالية، نظّمت المديرية ندوة إرشادية حول قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، تناولت مبادئ عدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والعلاوة الدورية، وضوابط عقود العمل، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، ويعزز استقرار سوق العمل.

التزام مديرية العمل بترسيخ ثقافة الانضباط

وتعكس هذه الإنجازات التزام مديرية العمل بالإسماعيلية بترسيخ ثقافة الانضباط وحماية حقوق العمال، وتعزيز فرص التشغيل للشباب، وتمكين المرأة وذوي الهمم، بما يسهم في بناء سوق عمل مستقر وآمن يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

