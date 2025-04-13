أجزاء من عظام بشرية تقود أمن الإسماعيلية لاكتشاف جريمة قتل بعد 4 أشهر

اكتشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، واقعة جريمة قتل بعد 4 أشهر من ارتكابها، والتي كشف عنها عظام بشرية عثر عليها غفير أحد العقارات حديثة الإنشاء بمنطقة أرض الجمعيات، وذلك أثناء توسعته للغرفة في الدور الأرضي حيث ظهرت منطقة خرسانية بها أجزاء من عظام بشرية.

إبلاغ الشرطة والدفاع المدني

وبعد إبلاغ الشرطة ووسط الحفر المستمر لساعات طويلة نجحت فيها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الدفاع المدني من استخراج الجثمان بالكامل، ومحاولة التوصل إلي هويته.

تشكيل فريق من البحث الجنائي

وشكل اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية في محافظة الإسماعيلية، فريق بحث بإشراف العميد مصطفي عرفة رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد هشام مفتش مباحث ثالث والرائد أحمد بيومي رئيس مباحث قسم ثالث لكشف لغز الجثمان وسرعة التوصل إلي هويته.

اكتشاف هوية مرتب الواقعة بعد عدة أشهر

ونجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بعد 4 أشهر متواصلة في التوصل إلى هوية الجثمان بعد فحص جميع بلاغات التغيب ومراجعة الكاميرات حول المنطقة وإجراء فحوصات الطب الشرعي وتبين أنه لسيدة في العشرينيات من العمر.



تردد المتهم على عدة أماكن

وتوصلت تحريات كل من النقباء عبدالله صبحى وعمر السعيد وزياد عفيفى وأحمد جمال معاوني مباحث قسم ثالث الاسماعيلية إلي أن زوج المجني عليها هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ظهوره معها في المنطقة قبل ارتكاب الواقعة وأنه تخلص منها بدفنها في الأسمنت وبناء حائط علي مكان الدفن.

ونجح فريق البحث الجنائي في تحديد أماكن تردد المتهم بإحدي المحافظات القريبة من القاهرة والتي فر إليها عقب ارتكابه الواقعة، وتمكنت مأمورية مكبرة من إلقاء القبض عليه وبمواجهته بتحريات المباحث أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.





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