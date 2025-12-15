محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، والمقرر انعقادها يومي ١٧ و١٨ ديسمبر الجاري داخل جمهورية مصر العربية.

إتمام الاستعدادات الخاصة بالانتخابات

وأوضح أكرم أن الهدف الرئيسي للجهاز التنفيذي بالمحافظة هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.



عدد مقار اللجان الانتخابية

وأضاف أنه تم تجهيز ١٦٨ مركزا انتخابيا بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بـ مدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

وشدد: هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات.

ووجه "أكرم" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بنطاق المسئولية خاصة في محيط المقرات والمراكز الانتخابية.

بجانب إقامة مظلة أمام كل مركز انتخابي تستخدم كأماكن لانتظار الناخبين وتنظيم تواجدهم، وكذلك مراجعة كافة مصادر الإنارة داخل كل مركز ومقر انتخابي. وتجهيز کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي.

كذلك تجهيز غرفة العمليات الفرعية كل في نطاق مسئوليته، والربط مع غرقة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما وجَّه أكرم مديرية الصحة، فرع هيئة الرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تجرى جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي ١٥ و١٦ ديسمبر، وفي الداخل يومي ١٧ و١٨ ديسمبر.

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولي لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخب من خلال (٦٦) مركزا انتخابيا.

كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخب من خلال ٢٤ مركزا انتخابيا، وتستقبل الدائرة الثالثة ٣٧٥٠٦٥ ناخب من خلال ٧٨ مركزا انتخابيا.

